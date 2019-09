L’Aquila, al MuNDA in programma due importanti eventi a latere della mostra La Madre Generosa

L’Aquila. Un numero che sfiora le 1000 presenze, quello dei partecipanti alla gratuità nei musei di Chieti e Pescara per le GEP e le tre giornate, dal 20 al 22 settembre, di “Race for the Cure”, programma di sensibilizzazione “l’arte per la prevenzione e la ricerca” sui tumori al seno promossa dal MiBACT, che pone la donna al centro di un ‘azione culturale anche nei musei Ed il Polo Museale dell’Abruzzo, diretto da Lucia Arbace, ha fatto proprio questo richiamo con una serie di iniziative: dal concerto del Coro Selechy alle visite guidate a tema, al cantastorie-gelataio per i bambini – in occasione delle coincidenti Giornate Europee del Patrimonio 2019.

A latere della mostra al MuNDA dell’Aquila “La Madre generosa. Dal culto di Iside alla Madonna lactans” che ha già visto la performance, organizzata in collaborazione con Lucia Zappacosta, dell’allattamento di giovani donne nelle fontane delle 99 cannelle, fluidi d’acqua e vita, dolcezza di un gesto antico, ci saranno due eventi: mercoledì 25 settembre, alle 17.00, conferenza “Le mammelle votive in ceramica di Castelli: un atlante anatomico in 3D” a cura degli esperti Alessandro Bencivenga e Gianluca Di Luigi. Gli studiosi hanno evidenziato come fossero evidenti, nei diciotto reperti in terracotta o maiolica di Castelli raffiguranti seni votivi, i segni delle malattie. E come la devozione, in assenza di cure efficaci, abbia contribuito a consolare e lenire l’universo femminile, lasciando testimonianze particolarmente efficaci dal punto di vista documentario con una rappresentazione di

intenso realismo; martedì 1 ottobre, sempre al Munda, dalle 15.00, è previsto un evento formativo per operatori sanitari e volontari del settore materno-infantile a cura de La Leche League Italia, in occasione della Settimana per l’Allattamento Materno.

Ascoltare per ridare potere è un appuntamento a partecipazione gratuita, destinato per ragioni organizzative ad un limitato numero di partecipanti. E’ obbligatoria la prenotazione scrivendo a Silvia Scozzafava, consulente volontaria de La Leche League: silvia.scozzafava@libero.it, tel 347 3056628. Seguirà, al termine di entrambi gli eventi, una presentazione e visita guidata gratuita alla mostra a cura di Lucia Arbace.