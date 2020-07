L’Aquila, appaltati i lavori per oltre 170 mila euro sulla S.P. 103 “di Filetto”, Caruso: segno che la Provincia c’è

L’Aquila. Firmato, presso la sede della Provincia dell’Aquila di Via Monte Cagno in L’Aquila, il contratto d’appalto per i lavori sistemazione e riordino generale del corpo stradale ammalorato della carrabile S.P. n. 103 “di Filetto”, per un importo complessivo pari a € 170.610,68 oltre l’iva corrente e saranno eseguiti dall’impresa Gentile Vittorino s.r.l. con sede in Rieti.

“La Provincia apre i suoi cantieri su tutto il territorio dell’Aquilano, secondo programmi e necessità che riguardano, in primis, la sicurezza degli automobilisti che percorrono le nostre carrabili”, dichiara il delegato alla viabilità, Luca Rocci,” e ulteriori lavori sono previsti nelle prossime settimane. Il nostro dovere è quello di partecipare al rilancio del comprensorio Aquilano, dopo i sismi e, in modo particolare, dopo la crisi dell’emergenza pandemica, contribuendo a restituire nuova vitalità al comparto economico e produttivo dell’area”.

“Attualmente l’Ente ha cantieri aperti in numerose strade di competenza con investimenti, già appaltati e in corso di esecuzione, per diversi milioni di euro “, dichiara il Presidente della Provincia dell’Aquila, Angelo Caruso ,” segno che la Provincia c’è e lavora alacremente, nonostante le difficoltà legate all’organico ridotto al minimo, e per questo mio corre l’obbligo di ringraziare i delegati, il dirigente della viabilità, Ing. Nicolino D’Amico e l’intero settore”.