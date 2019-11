L’Aquila e Teramo si uniscono sul tema sanità, sinergia per Dea di II livello: chiesta deroga del decreto Lorenzin

“Questa convocazione congiunta al di là dell’esito che avrà, è un atto politico importante”, ha sottolineato il sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi, “per la prima volta due territori decisivi per la nostra regione, che rappresentano oltre il sessanta per cento dell’intero Abruzzo, si mettono d’accordo, superano campanilismi e problematiche e lanciano un messaggio preciso”.

“Le aree interne non possono essere compresse e mortificate, devono recuperare il diritto ai servizi essenziali che ne costituiscono fondamento e fonte di sopravvivenza Tra questi c’è prioritariamente quello alla sanità”, ha continuato Biondi, “non è una battaglia difensiva, non giochiamo di rimessa, giochiamo all’attacco. La qualità che le eccellenze specialistiche sono riconoscibili e fondamentali per la regione che nell’ultimo anno preso in esame perde 80 milioni saldo mobilità attiva e passiva. La maggiore mobilità attiva si fa dalla regione Lazio. Significa che siamo una sorta di frontiera che non solo serve ai cittadini, ma può diventare elemento attrattivo. Mi fa piacere che ci sediamo dietro lo stesso tavolo: l’ultima volta che lo abbiamo fatto si paventava la chiusura del traforo e abbiamo fatto una battaglia per il territorio. Abbiamo impedito che L’Aquila e Teramo fossero divise”.

“La Asl dell’Aquila è quella che ha più pagato la scure imposta dalla ‘regione canaglia’ con anni di commissariamento”, ha continuato il primo cittadino aquilano, “se da un lato rimetteva in carreggiata l’Abruzzo, almeno formalmente, dall’altro comportava scelte molto dolorose, per esempio con il turnover. Oggi la sanità aquilana turnover, legge 161 orari personale e per effetto quota 100 ha carenza organico di circa 700 persone, solo parzialmente colmata da lavoro a somministrazione”.