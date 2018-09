L’Aquila: nominati i nuovi vertici della Lega giovani Abruzzo, obiettivo: portare avanti le esigenze del territorio

L’Aquila. Oltre cinquanta ragazzi provenienti da tutto l’Abruzzo si sono dati appuntamento lo scorso 7 e 8 settembre all’Aquila in occasione di “Viteliù”, la prima assemblea regionale giovanile promossa dal consigliere comunale e segretario regionale Francesco De Santis. Due giornate che hanno visto emergere la forza di un gruppo compatto che si è confrontato su progetti e tematiche quali università, comunicazione e battaglie politiche con il prezioso intervento di esponenti di spicco del movimento quali l’On. Andrea Crippa, segretario federale Lega Giovani, Andrea Zanelli, membro del Team web di Matteo Salvini e Alessandro Verri, responsabile nazionale Università.

Nel corso del Congresso si è inoltre ufficializzata la struttura del movimento che vede Francesca Lione e Flavio Cotturone, già segretari provinciali rispettivamente per Pescara e Marsica, affiancare De Santis come vice-regionali. Gloria Verratti, Andrea Costantini e il consigliere comunale di Silvi Bruno Valentini sono i referenti provinciali relativamente per Chieti, l’Aquila e Teramo. Alessandro Maccarone è invece il responsabile a livello regionale per quanto concerne l’università. Molti invece i militanti giovanili presenti provenienti da piccole e grandi realtà del panorama abruzzese.

“Ringrazio in primis Francesco De Santis – afferma Francesca Lione – per la fiducia in me riposta, il direttivo regionale giovanile e tutti coloro che fanno parte di questa nostra grande famiglia. Viteliù è stata la conferma di quanta voglia abbiamo di apportare un cambiamento positivo, di farci promotori delle identità dei nostri territori al fine di lavorare tutti insieme, dalla montagna alla costa, per essere un punto di riferimento chiaro per il futuro che già da oggi siamo intenzionati a costruirci e che costruiremo.” A conclusione dell’evento la Lega Giovani Abruzzo ha poi partecipato alla manifestazione promossa dal partito davanti al Consiglio regionale all’Aquila per reclamare l’indizione di nuove elezioni regionali in tempi brevi.