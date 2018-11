L’aquilano Giuseppe Del Zoppo eletto presidente della Fondazione Mauriziana

L’Aquila. Lo storico aquilano Giuseppe Del Zoppo è stato eletto presidente della Fondazione Mauriziana. La decisione dell’assemblea annuale dei soci della ‘Fondazione Mauriziana’ che si è tenuta a a Pescocostanzo (L’Aquila) nella sede del sodalizio, per il consuntivo delle attività svolte e il rinnovo delle cariche sociali.

Dopo la relazione del presidente uscente Francesco Donatelli che ha visto chiuso in attivo il bilancio inerente al biennio sociale 2017-2018, si è passati alle operazioni di voto per il rinnovo del consiglio direttivo per il prossimo biennio.

Lo spoglio delle schede ha visto eletti: presidente Giuseppe Del Zoppo, vicepresidente Mauro Di Giovanni, segretario generale Emidio Cialente, consiglieri Maria Elena Cialente e Gabriele Cialente. Per acclamazione è stato confermato presidente onorario Sergio Paolo Sciullo della Rocca decorato Medaglia d’Oro Mauriziana del Corpo degli Alpini.

Il neo presidente Del Zoppo, nel suo breve intervento di saluto ai soci, ha tenuto a ringraziare in modo particolare il presidente uscente definendolo il migliore presidente della Fondazione per avere condotto in prima persona sia le attività storico commemorative e sia per avere curato scrupolosamente la manutenzione ordinaria del Sacrario Nazionale Mauriziano d’Italia.

Ha poi ringraziato il ministro della Difesa Elisabetta Trenta per il sostegno morale fornito alla vita del Sacrario Mauriziano che il prossimo anno vedrà un maggiore incremento di attività da parte di tutte le Associazioni Combattentistiche e d’Arma e più attività culturali inerenti alla spiritualità mauriziana che saranno promosse a L’Aquila città capoluogo d’Abruzzo, in più città italiane e in Svizzera presso l’Abbazia di San Maurizio d’Agauno sede mondiale mauriziana dal 515.