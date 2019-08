L’attore di Suburra Giacomo Ferrara in vacanza nel suo Abruzzo: sono cresciuto in mezzo alla bellezza delle montagne

Pescara. Giacomo Ferrara, uno dei personaggi più amati della serie televisiva Netflix Suburra, in vacanza nel suo Abruzzo. Il celebre Spadino ha infatti immortalato nella giornata di ieri l’escursione sulla Majella, documentando l’emozioni del suo “viaggio” sul suo profilo Instagram.

“Sono stato fortunato”, scrive l’attore sui social, “sono cresciuto in mezzo alla bellezza di queste montagne. Ed è qualcosa che mi porto nel cuore. Cerco sempre la bellezza e per fortuna molto spesso so riconoscerla”.

“In 28 anni sui monti non avevo mai avuto modo o tempo di salire fino al Monte Amaro”, racconta Ferrara, “ma oggi finalmente sono riuscito a farmi questo regalo. Il mio sguardo si è perso in nuovi orizzonti che non vedo l’ora di raggiungere. Grazie alla Majella Madre, sempre più su”.

L’attore si è poi concesso un pranzo a base di fettuccine e prodotti tipici locali della nostra regione.