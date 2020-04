Lavoratori dello sport, Di Matteo: i collaboratori sportivi non siano lasciati indietro

Avezzano. “Oltre 300mila collaboratori sportivi in tutta Italia collegati costantemente sul sito di “Sport e Salute” in attesa di essere considerati”, è questo lo scenario denunciato dal portavoce del GRIS, Gruppo regionale impianti sportivi d’Abruzzo, Nazzareno Di Matteo, “mentre i lavoratori autonomi sono impegnati a destreggiarsi tra le falle informatiche del sito dell’Inps per ottenere quanto gli spetta, per gli “invisibili” che lavorano nel settore sport non c’è neanche una comunicazione ufficiale che rassereni gli animi di chi sta vivendo il timore delle difficoltà a cui andrà incontro, se non si sbloccherà la situazione a stretto giro. Nel sito web della società “Sport e Salute” si chiede di inviare una mail e la risposta che torna indietro è il più banale dei messaggi automatici“.

“Ci aspettiamo maggiore considerazione”, tuona Di Matteo, “la stessa che ci viene data quando il nostro settore, in ordinaria amministrazione, incide fortemente sul buon andamento del Pil nazionale. Non siamo al supermercato, il bonus per chi ha contratti atipici non può essere dato “fino ad esaurimento scorte”. Chiediamo alla dirigenza della società preposta “Sport e Salute” di sollecitare il Ministro dell’economia e delle finanze, affinché il nostro comparto abbia, in tempi brevi, le risposte opportune e le garanzie che merita”.