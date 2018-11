Lavori anti allagamenti, sopralluogo tecnico a Montesilvano. Cuzzi: ci vuole concretezza immediata

Montesilvano. Dopo aver avviato gli interventi anti allagamento lungo le traverse del lungomare, l’amministrazione Maragno è al lavoro per risolvere il problema anche in un’altra zona della città. Si tratta di via D’Agnese e via Fratelli Cairoli. L’assessore ai Lavori Pubblici Valter Cozzi, l’assessore al Patrimonio e Valorizzazione dei Beni Comunali Ernesto De Vincentiis insieme a tecnici comunali e all’Aca hanno effettuato un sopralluogo nelle due strade, eseguendo una prima ispezione della linea fognaria per verificare l’attuale condizione dei sottoservizi e approntare un programma di interventi.

“Purtroppo”, afferma l’assessore Cozzi, “abbiamo trovato diverse problematiche nei sottoservizi delle due strade. Il primo atto di immediata esecuzione è quindi quello di eseguire una pulizia straordinaria e uno spurgo di tutti i tombini, che sicuramente consentiranno un maggiore deflusso delle acque in caso di precipitazioni. In seconda battuta ci dedicheremo alla progettazione delle opere necessarie e arrivare entro la fine dell’anno a completare le procedure di gara per affidare gli interventi”. “Anche in questa occasione”, dice ancora Cozzi, “abbiamo preso in mano la situazione con concretezza, affrontando il problema con determinazione”.

“I residenti di Via Cairoli e via D’Agnese”, aggiunge De Vincentiis, “subiscono particolarmente i disagi legati agli allagamenti. Così come stiamo facendo nelle traverse del lungomare, quindi, abbiamo deciso di dare una risposta agli abitanti di questa zona, avviando un percorso risolutorio di questa problematica”. Intanto proseguono i lavori di adeguamento idraulico su via Piemonte, via Maremma e sulle traverse di via Emilia, nella zona del lungomare.

“I lavori in via Maremma e nella zona di via Emilia”, sottolinea l’assessore alle Politiche di Efficientamento del sistema smaltimento acque, Annalisa Fumo, “sono ormai in dirittura di arrivo. Sono in corso le ultime rifiniture per chiudere definitivamente il cantiere. In merito a via Piemonte i lavori sono ancora in corso e riguardano il completamento dell’ultimo tratto a ridosso del lungomare. Ieri, intanto, abbiamo incontrato Ersi Abruzzo, Aca e Consorzio di Bonifica Centro, enti che hanno la competenza esclusiva sul sistema di smaltimento delle acque, in merito agli interventi di manutenzione e adeguamento strutturale dei collettori rivierarschi”.