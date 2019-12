Lavori sulla A24, adeguamento sismico del Viadotto Fosso Vetoio, senso unico sullo svincolo L’Aquila Ovest

L’Aquila. La concessionaria Strada dei Parchi comunica che, per urgenti lavori di manutenzione straordinaria per l’adeguamento sismico del Viadotto Fosso Vetoio sull’autostrada A24, il 23

dicembre 2019 si renderà necessario disporre un regime di senso unico alternato, gestito con semafori e movieri, sulla rampa bidirezionale dello svincolo L’Aquila Ovest; sia per il traffico in uscita dall’autostrada, con provenienza da Teramo, sia in ingresso in autostrada A24, con direzione A25/Roma. Nello stesso giorno le rampe dello Svincolo L’Aquila Ovest potranno essere soggette anche a possibili brevi stop al traffico.