Lavoro, l’assessore regionale Febbo sulla Oma e la Holding Angelucci, previsto incontro tra le parti venerdì 11

Pescara. Rispetto all’allarme lanciato da alcune sigle sindacali circa le sorti della Oma e della Holding Angelucci, l’assessore alle Attività Produttive della Regione Abruzzo, Mauro Febbo, dichiara in una nota: “Per venerdì 11 ottobre, ore 16, ho convocato uno specifico incontro organizzato con tutte le parti

coinvolte. Posso dire che si tratta di una vertenza difficile e complicata, poiché la proprietà ha annunciato l’auto fallimento e questo compromette le trattative già in corso che seguo tenendomi in contatto con il mio collega

della Regione Toscana. Ad ogni modo, la Regione Abruzzo venerdì si adopererà per mettere in campo strumenti necessari per salvaguardare il destino dei lavoratori e il futuro delle tante famiglie abruzzesi coinvolte” ha concluso Febbo.