Le Naiadi di Pescara, Liris: “al lavoro per far crescere l’ impianto, mi auguro che i dissidi fra i soci vengano risolti”

Pescara. A giugno, come annunciato nei giorni scorsi dal direttore generale Nazzareno Di Matteo, dovrebbero riaprire le piscine Le Naiadi di Pescara dopo lo stop per l’emergenza Coronavirus.

L’assessore allo Sport della Regione Abruzzo, Guido Liris, in tal senso auspica una ricomposizione dei contrasti fra Di Matteo e due soci che ne chiedono la sfiducia: “Mi auguro che questi dissidi vengano risolti per il bene di una gestione che, proprio per la grandezza dell’impianto, presenta delle complessità. Lavoriamo per far crescere e migliorare questo impianto. Devo dire che fino ad oggi vi sono stati rapporti con la Regione incentrati a una fattiva collaborazione e cordialità, considerando poi anche l’esistenza di una delibera di Giunta ancora vigente e la questione del project financing. In queste settimane come Regione dovremo fare delle valutazioni di carattere generale in vista dei prossimi appuntamenti, condizionate – spiega – anche dal particolare momento che stiamo vivendo per l’emergenza Coronavirus. Nei prossimi giorni, credo anche in settimana, incontrerò il direttore generale delle Naiadi Di Matteo, sperando che possa essere rappresentativo dell’intera cordata che gestisce le Naiadi, per parlare delle prossime importanti scelte da portare avanti” conclude Liris.