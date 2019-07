Le Terme romane di Chieti aprono al pubblico, 3 giorni alla settimana grazie all’associazione Voci di dentro

Chieti. Da giovedì fino al 30 settembre sarà possibile accedere liberamente alle Terme romane di Chieti ogni giovedi, venerdi e sabato, dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 19.30, grazie al protocollo siglato tra la Soprintendenza Archeologia, Belle arti e Paesaggio dell’Abruzzo e l’Associazione “Voci di dentro”. Scopo dell’accordo è favorire la fruizione da parte del pubblico del patrimonio culturale cittadino, offrendo opportunità di risocializzazione e lavorative a persone svantaggiate. Infatti i volontari dell’Associazione e le persone in pena alternativa, messe alla prova o semiliberi che sono affidate a Voci di dentro, si occuperanno di gestire gratuitamente l’apertura del sito archeologico e l’afflusso del pubblico tre giorni alla settimana per l’intera stagione estiva.

“Il protocollo con la Soprintendenza Archeologia, Belle arti e Paesaggio dell’Abruzzo”, spiega Francesco Lo Piccolo Presidente dell’Associazione “Voci di dentro”, “rappresenta una delle tante attività finalizzate a promuovere la cultura della solidarietà, dell’aiuto reciproco, dell’attenzione al bene comune, al rispetto dei diritti anche con riguardo alla dimensione della riparazione del danno, per persone finite nel circuito della giustizia e/o del carcere”. Prende così avvio un progetto che la Soprintendente Rosaria Mencarelli ritiene importante per “sottolineare la dimensione sociale della cultura e dello sforzo che tutti, anche le persone più deboli e in difficoltà, debbono fare per prendersi cura del bene comune”. L’apertura renderà così maggiormente fruibile una parte importante del patrimonio culturale cittadino. E’ confermata inoltre la possibilità di usufruire di visite guidate a cura della Associazione Culturale Mnemosyne secondo il calendario già stabilito per l’estate e telefonando al numero 3295648751.