Lega Abruzzo esprime solidarietà al sindaco di Silvi per la difficile questione riguardante la A14

Teramo. A14, uscita di Roseto chiusa, i consiglieri regionali della Lega hanno espresso solidarietà al sindaco di Silvi per la difficoltà.

“Noi Consiglieri regionali Lega, in primis come cittadini, stiamo vivendo una situazione di grande disagio lungo l’autostrada A14 a causa e della chiusura dell’uscita autostradale di Roseto e del divieto di transito per i veicoli con peso superiore 3,5t. tra Pescara Nord e Atri Pineto in entrambe le direzioni di marcia .