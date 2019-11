Lega attacca il M5s su tema Strada dei Parchi: fatto un regalo di natale milionario a Toto

L’Aquila. “Di Maio, che tuona contro Autostrade, lo sa che il suo partito si rende complice di un regalo milionario ad altri concessionari? Forse Di Maio non sa o fa finta di non sapere che in queste ore il

Mit ha deciso di concedere al gruppo Toto una proroga per il versamento di oltre 100 milioni di euro dovuti ad Anas.

Il gruppo Toto è il concessionario della Strada dei Parchi in Abruzzo, che ha viadotti in condizioni pietose, come anche il compagno di partito di Di Maio, Toninelli, aveva più volte denunciato. Invece di chiedere maggiore manutenzione al concessionario della A24 in Abruzzo, oggi i 5 Stelle, con l’emendamento al dl Sisma, faranno un bel regalo di Natale a Toto, con una proroga al 2030 per il versamento dei milioni dovuti ad Anas.

Mentre abbiamo viadotti che crollano, manutenzione ordinaria e straordinaria da effettuare su tutta la rete viaria, sull’orlo del collasso da Nord a Sud, il governo manda in perdita Anas. Una mossa a dir poco fantasiosa fatta forse dai Cinque Stelle all’insaputa del loro capo politico Di Maio?”.

Lo dichiarano il capogruppo della Lega alla Camera Riccardo Molinari e il deputato della Lega responsabile nazionale Infrastrutture Edoardo Rixi.