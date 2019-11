Legacoop Abruzzo presenta il nuovo piano di azione territoriale, se ne parla venerdì al museo Cascella di Pescara

Pescara. La strategia cooperativa regionale e i suoi migliori esempi, l’accordo di collaborazione con Legacoop Lombardia, il contributo di altre realtà nazionali. La Legacoop Abruzzo presenta, nella giornata di venerdì, a partire dalle 9.30, al museo Cascella di Pescara, il nuovo piano di azione territoriale. Sono previsti gli interventi dell’onorevole e consigliere regionale di centro sinistra, Giovanni Legnini, il presidente nazionale e direttore nazionale della Legacoop, rispettivamente Mauro Lusetti e Giancarlo Ferrari e il presidente della Legacoop Abruzzo, Luca Mazzali, con la partecipazione dei rappresentanti del governo regionale.

Sono invitate a partecipare le 150 associate a Legacoop Abruzzo, gli interventi dei rappresentanti nazionali e regionali Legacoop, la presentazione di un accordo di collaborazione con Legacoop Lombardia e il contributo di altre realtà nazionali. “Ratifichiamo un importante accordo con Legacoop Lombardia che prevede supporto e collaborazione, dal punto di vista organizzativo e strategico”, commenta Luca Mazzali, presidente Legacoop Abruzzo, “crediamo possa essere replicato con altre realtà regionali”. Si comincia dunque alle 9,30 con la tavola rotonda dedicata al sistema cooperativo in Abruzzo. Luca Mazzali condivide le linee guida della strategia di Legacoop Abruzzo e i progetti in corso sui temi dell’agricoltura, come L’olio buono d’Abruzzo, con il vicepresidente e assessore alle politiche agricole della Regione Abruzzo, Emanuele Imprudente, sui temi dell’innovazione sociale – housing sociale – con l’assessore al Lavoro, alla formazione e alle politiche sociali della Regione Abruzzo Piero Fioretti, sui temi della legalità con l’onorevole Giovanni Legnini, restituendo la visione nazionale del sistema con la collaborazione del presidente Legacoop, Mauro Lusetti. Alle 11, poi, tavola rotonda sul sistema economico cooperativo: le reti regionali e nazionali. Luca Mazzali prende spunto dalle nuove linee strategiche Legacoop Abruzzo e si apre al confronto con il presidente Legacoop Lombardia, Giuseppe Attilio Dadda, sull’accordo di collaborazione con Legacoop Lombardia, con il presidente Legacoop Puglia, Carmelo Rollo, sulle possibili sinergie tra le regioni, sulla cooperazione di lavoro nei servizi con il presidente del Comitato regionale produzione e servizi Emilia Romagna Alberto Armuzzi, con Paolo Laguardia, responsabile nazionale settore Costruzioni-impianti e coordinatore del Mezzogiorno dell’Associazione produzione e servizi, in merito al ruolo delle infrastrutture e dello sviluppo del sud. Inoltre, con Giancarlo Ferrari, direttore nazionale Legacoop e Chiara Iosue, presidente Legacoop Molise, presentazione del nodo territoriale che offrirà i servizi tecnologici e di digitalizzazione previsti dal progetto Pico.

“Come punti nodali della strategia Legacoop Abruzzo”, prosegue il presidente Luca Mazzali, “intendiamo riattivare un circolo virtuoso di relazioni e servizi con le cooperative associate, rilanciare l’attività di proselitismo verso nuove cooperative e verso quelle non associate all’Alleanza cooperative italiane. Essere dunque referenti delle istituzioni regionali per le politiche sociali e il lavoro”. “Stiamo inoltre intensificando le relazioni con le altre cooperative del sud Italia”, continua, “in questo ambito la rete Mezzogiorno di Legacoop nazionale è uno strumento molto utile. Noi disponiamo di referenti che sono innanzitutto presidenti delle proprie cooperative, pertanto abbiamo organizzato un ufficio di presidenza ampio e con la sua azione condividiamo una presenza e un presidio delle attività, funzionale ai nostri obiettivi”. Si prosegue, alle 12, con il momento dedicato ai progetti Legacoop Abruzzo. Con Luca Mazzali, presentazione dei progetti Legacoop in corso: L’olio buono d’Abruzzo e Housing sociale, con il contributo di Raffaele Di Pancrazio e Antonio Lucidi, con Giancarlo Ferrari, direttore nazionale Legacoop e Chiara Iosue, presidente Legacoop Molise. Interviene Pina Basti, esperta in formazione per lo sviluppo d’impresa, con un contributo sull’importanza della formazione.

“Sono i primi progetti portati avanti dalla nuova presidenza”, conclude Mazzali, “presto ne seguiranno altri”. Dopo pranzo si riprende con i workshop, con la responsabile regionale Revisioni Legacoop Abruzzo, Marisa Gismondi: un workshop sul mondo cooperativo dedicato a cos’è e come fare a costituire una cooperativa e un workshop sugli strumenti di comunicazione a disposizione degli associati Legacoop Abruzzo.