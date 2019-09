Legge elettorale, approvata risoluzione ma vince il costruzionismo. M5s: Lega da apripista a ultima ruota del Carroccio

L’Abruzzo che per bocca del coordinatore regionale della Lega, il deputato Giuseppe Bellachioma, aveva puntato l’obiettivo di Regione apripista tra le cinque chiamate a licenziare entro il 30 settembre l’istanza referendaria, è arrivato sesto. Proprio per questo, hanno ritirato i circa 2.300 emendamenti, sbloccando i lavori. “Politicamente abbiamo ottenuto una grande vittoria visto che l’Abruzzo è arrivato sesto dopo aver sbandierato ai sette venti che sarebbe stata la prima a licenziare la istanza referendaria, il quesito, palesemente inammissibile, è una truffa che sta facendo perdere tempo agli italiani e agli abruzzesi”, hanno spiegato i consiglieri di opposizione. “Al di là del fatto che in cinque regioni si sia già votato, tuttavia arriviamo nello stesso giorno delle altre, quindi abbiamo dato il nostro contributo come prima regione della Lega del centrosud”, ha spiegato Bellachioma, da stamani all’Aquila, “non ci sentiamo sconfitti, siamo una squadra ed abbiamo portato a casa il risultato. Se non ci fosse l’azione illegittima della pentastellata Marcozzi avremmo chiuso il discorso molto prima. Ringrazio i commissari ed i consiglieri regionali”, ha concluso Bellachioma, “che si sono prodigati in questi giorni, siamo comunque contenti per aver dato una soddisfazione a Salvini che domenica verrà in Abruzzo per salutarci e fare il punto della situazione”.

Un iter ritenuto, con ferma convinzione delle opposizioni, illegittimo. Per Silvio Paolucci, consigliere regionale del centro sinistra, per la Giunta, ritenuta “lenta” si tratta di “una sconfitta per questa destra che governa e che in modo arrogante antepone il diktat di Salvini agli interessi dei cittadini abruzzesi. Una Regione”, precisa il consigliere di centro sinistra, “ferma per colpa di Matteo Salvini e di una Giunta che non ha la capacità di governare”.