Legge Omnibus, Sospiri ufficializza la firma della norma: darà ossigeno a economia regionale

L’Aquila. “Dai 40mila euro per il finanziamento dell’Anagrafe regionale dell’edilizia scolastica ai 300mila euro per la messa in sicurezza del cantiere minerario dell’Imbocco Pilone, dai 150mila euro destinati ad Abruzzo Engineering per l’acquisizione della Euroservizi Spa, con la tutela dei posti di lavoro, a 1milione 600mila euro per il Ciapi, sino ai 5milioni di euro di credito al Centro agroalimentare la Valle della Pescara”, ha detto il Presidente del Consiglio della Regione Abruzzo Lorenzo Sospiri ufficializzando la firma della norma andata in pubblicazione e che da domani sarà entrerà in vigore.

“Sono solo alcuni dei provvedimenti”, continua Lorenzo Sospiri ,” con relative coperture finanziarie, contenute nella legge 116 che oggi ho firmato per la sua pubblicazione come Legge numero 12″.

“Una norma che prevede una manovra finanziaria importante tesa a dare ossigeno a diversi settori della nostra economia regionale, dalla piccola impresa al mondo del sociale e del volontariato sino”conclude Lorenzo Sospiri ,” a interventi strutturali di assoluto rilievo”.