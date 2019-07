“Liberi con un sì”, ad agosto 39/a Tendopoli di San Gabriele. Dal 20 al 24 al Santuario di Isola del Gran Sasso

Teramo. Presentata la 39/a Tendopoli di San Gabriele, in programma dal 20 al 24

agosto al Santuario di Isola del Gran Sasso (Teramo). A illustrare i dettagli padre Francesco Cordeschi. In continuità con il tema 2018, “l’unica libertà che abbiamo è scegliere da chi dipendere”, i giovani saranno messi di fronte a una scelta sintetizzata nello slogan “Liberi con un sì”. “Il segreto della felicità è la libertà – ha spiegato Cordeschi – il segreto della libertà è il coraggio. Nella vita se fai ciò che ami sarai libero, se ami ciò che fai sarai felice. Se sei libero, sei tu che crei il mondo; se non sei libero, il mondo crea te!”. Il 20 agosto alle 18 il vescovo di Teramo-Atri Lorenzo Leuzzi aprirà la Tendopoli con il provinciale dei Passionisti, padre Luigi Vaninetti.

Dopo il Tend Fest con Game of Tends, i giovani si prepareranno ad accogliere la Fiaccola della Speranza, benedetta da Giovanni Paolo II, Benedetto XVI e infine da Papa Francesco, portata in staffetta da 20 podisti di Montorio al Vomano (Teramo). La Fiaccola partirà dal centro storico dell’Aquila per ritornare, come accadde dieci anni fa, nel cuore della città che porta ancora i segni del sisma che la distrusse. La Fiaccola partirà il 3 agosto alle 18 dalla Basilica di Collemaggio, attraverserà l’Aquila, passerà su statale 80, passo delle Capannelle, attraverserà Arischia, Ortolano, Paladini e Aprati e poi lungo la via Salaria arriverà a Montorio al

Vomano. Qui la Fiaccola verrà custodita nella chiesa di San Rocco fino a martedì 20 agosto.

Giovedì 22 agosto alle 9.30 aprirà la mattinata di riflessione don Giovanni Giorgio, docente di filosofia teorica della Pontificia

Università Lateranense di Roma, con la relazione “Attingete e portate”. Don Giorgio solleciterà i giovani a vivere la realtà contemporanea, pur segnata da tante difficoltà e povertà, e a impegnarsi a rivelarne i valori. Sabato 24 agosto la Tendopoli chiuderà con la Festa dei giovani e la tradizionale marcia a piedi Isola – San Gabriele. Alle 11 messa presieduta dall’arcivescovo metropolita dell’Aquila Giuseppe Petrocchi. La Tendopoli è anche su Facebook (Tendopoli di San Gabriele Ets), Twitter e Instagram.