Licenziamenti Yokohama: decisione dell’azienda intollerabile

Chieti. “Consideriamo intollerabile la decisione da parte dell’azienda Yokohama di procedere con il licenziamento collettivo degli 84 dipendenti e di non accedere alla cassa integrazione Covid come proposto dal Governo”. Così in una nota congiunta la sottosegretaria al Ministero dello Sviluppo

Economico, Alessandra Todde, e la sottosegretaria al Ministero del Lavoro, Francesca Puglisi.

“Contestiamo la decisione unilaterale dell’azienda che, con questa immotivata presa di posizione, non tutela i livelli occupazionali nella delicata fase di cessione dell’azienda, che rischia di diventare così una mera operazione immobiliare. In questo modo si chiude la porta in faccia a qualsiasi possibile

supporto del Governo nella trattativa di cessione o possibile intervento a supporto dello sviluppo anche per gli acquirenti e tutto torna il mano alla Regione Abruzzo. Chiediamo, quindi, a Yokohama di non procedere al licenziamento collettivo e di utilizzare tutti gli strumenti che il nostro Governo mette a disposizione”.