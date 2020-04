Lieve calo di contagi, 760 morti e 1431 guariti. Stasera l’analisi in diretta con il consigliere Silvio Paolucci

Degli attualmente positivi, sono 28540 le persone ricoverate in ospedale, 4053 in terapia intensiva, 50456 in isolamento domiciliare, cioè il 61% del totale dei casi positivi. Nella regione Abruzzo, 61 i contagi di oggi per un totale di 1497, su più di mille tamponi. Stasera in diretta alle ore 21.15 l’analisi dei casi sulla pagina Facebook di AbruzzoLive con il consigliere di opposizione, Silvio Paolucci, ex assessore alla sanità in Abruzzo. (RaffaeleCastiglioneMorelli)