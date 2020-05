L’indice di contagio dell’Iss colloca l’Abruzzo in terza fascia per la diffusione del coronavirus

L’Aquila – L’Abruzzo è stato collocato in terza fascia sull’incidenza cumulativa del casi di infezione Covid 19. E’ quanto emerge dalle risultanze del rapporto su scala nazionale che è stato oggetto di approfondimento nel team dei ricercatori dell’Istituto Superiore di Sanità. L’indice di contagio medio in Abruzzo è un R t medio dello 0,75 quindi al di sotto del numero 1. L’indice di contagio R t è sotto l’1 in tutte le Regioni italiane, una conseguenza delle misure adottate e dell’adesione a queste da parte dei cittadini. Ma siamo ancora in fase di epidemia.

La mappa evidenzia con le colorazioni il livello di diffusione del virus, è l’Abruzzo attualmente è ancora di colore abbastanza alto. Si tratta di indicatori analizzati sulla base dei dati e delle risultanze sui tamponi effettuati e sui casi di infezione covid, che però servono a farci capire quanto sia importante non abbassare la guardia soprattutto in questa fase 2, i cui effetti saranno valutati nei prossimi giorni. Con questo trend l’Abruzzo potrebbe infatti scendere in fascia 2 nel prossimo approfondimento dell’ISS. Cosa che auspichiamo tutti.