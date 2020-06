Linea Verde estate fa tappa in Abruzzo, puntate in onda il 5 luglio

L’Aquila. In questi giorni le telecamere di Linea Verde estate aprono i battenti in Abruzzo. La puntata in questione andrà in onda domenica 5 luglio alle 12.20 su Rai1. La storica trasmissione di Rai 1, dopo i successi della stagione invernale, non si ferma e prosegue il racconto delle “meraviglie d’Italia” con due nuovi conduttori: Angela Rafanelli e Marco Bianchi.