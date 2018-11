Lo show cooking dello chef abruzzese William Zonfa conquista Shangai: il mio territorio è la mia ricchezza

L’Aquila. Grandissimo successo per lo chef stellato William Zonfa a Shangai per la decima edizione di “Italian Cuisine&Wines World Summit”, dove lo chef Heinz Beck, tre stelle Michelin del ristorante La Pergola di Roma, ha mandato un messaggio agli aquilani. Migliaia di persone hanno affollato l’hotel Park Hyatt dove si e’ svolto l’evento con le eccellenze gastronomiche italiane. Lo chef Zonfa e’ stato l’unico rappresentante dell’Abruzzo.

“Il mio territorio e’ la ricchezza che mi porto in giro per il mondo” – ha detto chef Zonfa- “Orgoglioso dei miei studi nell’istituto alberghiero di Roccaraso, voglio far conoscere ai paesi esteri le meraviglie enogastronomiche dell’Abruzzo e l’evoluzione dei piatti basati sulla qualita’ e sapienza italiana”.

William Zonfa a Shanghai si e’ esibito in uno show cooking realizzando un aperitivo con cialda di riso soffiato al nero di seppia con tartare di tonno rosso, limone e timo adorno di spuma di stracchino. Per la cena di gala, riservata a centro invitati tra personalita’, giornalisti e addetti ai lavori, lo chef Zonfa ha realizzato un secondo piatto: Manzetto in riduzione di Montepulciano d’Abruzzo con purea di patate all’olio d’olio d’oliva, limone e timo. William Zonfa, oltre alla soddisfazione del pubblico, ha ricevuto anche il riconoscimento del notissimo chef Heinz Beck, il quale ha dedicato un pensiero e un saluto al popolo aquilano.