Lo sport prova a ripartire, ad Alfedena i campionati giovanili di sci nordico. Attesi atleti da tutta Italia

Alfedena. Nonostante l’emergenza sanitaria lo sport vuole andare avanti. In questo caso parliamo dello sci nordico giovanile che sarà di scena a Alfedena, nell’aquilano,il 16 e 17 gennaio, presso il centro fondo di Pianoro Campitelli, per le gare valide per i Campionati Italiani Giovanili, delle categorie under 18, Under 16, Under 20, Under 23 e Coppa Italia Senior.

Un evento di alta caratura e che vedrà la partecipazione degli atleti di tutti i comitati italiani e dei gruppi sportivi militari. Si tratta del sesto appuntamento organizzato dallo Sci Club Alfedena in sette anni di presidenza di Arturo Como e del suo gruppo dirigenziale.

La manifestazione è supportata concretamente dalla locale amministrazione comunale, dalla Regione Abruzzo e dal comitato regionale e nucleo centrale della Federazione sport invernali. “Ringrazio coloro che ancora una volta ci hanno dato fiducia, e sono convinto – ha dichiarato il presidente dello Sci Club

Alfedena Arturo Como – che noi la ripagheremo nel migliore dei modi”.