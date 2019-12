Lo stupratore sei tu, oltre 100 donne presenti ieri all’Aquila per il flash mob di denuncia contro la violenza di genere

L’Aquila. Circa 100 donne hanno partecipato ieri al flash mob “Lo stupratore sei tu” realizzato sul Corso Vittorio Emanuele dell’Aquila e organizzato dal collettivo aquilano Fuori Genere. Si è deciso di replicare per le strade della città il flashmob organizzato dal collettivo di donne #LasTesis.

La performance, “Un violador en tu camino”, è stata realizzata la prima volta il 25 novembre a Santiago del Cile in occasione della giornata mondiale contro la violenza sulle donne per poi diventare boato in tutto il mondo. Attraverso il testo e la coreografia gli organizzatori intendono denunciare la violenza contro le donne della polizia cilena e delle istituzioni: “ci si abbassa infatti con le mani dietro la testa così come è stato ordinato a tante una volta fermate durante gli arresti a seguito delle rivolte” spiegano.

“Anche in Italia la nostra autodeterminazione e la nostra libertà di scelta sono continuamente sotto attacco – aggiungono – dentro e fuori le mura domestiche, nelle strade e nelle scuole. A questa guerra dichiarata vogliamo rispondere riprendendoci tutto il tempo e lo spazio di cui necessitiamo. Anche se zitte non siamo state mai, 100 donne insieme che rompono il silenzio delle vie dell’Aquila sono un’eco femminista che rompe ogni confine”.

“Solo in Abruzzo, e solo nelle ultime tre settimane – spiegano – un uomo ha ucciso sua moglie per strada a Torino di Sangro; una ragazza è stata trovata seminuda nelle campagne vicino Teramo, dopo un tentativo di stupro; un uomo ha tentato di gettare la compagna in un fiume a Pescara; all’Aquila e Teramo due uomini sono stati arrestati per violenze nei confronti delle rispettive compagne. Ieri il corso dell’Aquila è stato invaso da decine di donne che hanno urlato all’unisono, rompendo il silenzio. E’ stato realizzato e steso uno striscione dov’è scritto “Mai più sole nei tribunali”, in solidarietà, complicità e vicinanza alle donne che sempre più spesso si ritrovano persino colpevolizzate nelle aule di tribunale”.