Lolli: Decreto Genova schiaffo agli abruzzesi ed alle loro esigenze. Ci faremo sentire molto presto

Lo scorso luglio c’era stata una riunione, con i tecnici della Regione Lazio e dei ministeri della Coesione e dei Trasporti, in cui era emersa la difficolta’ del concessionario a farsi anticipare dalle banche il finanziamento statale, stanziato e non ancora erogato. “In quella sede – ha continuato il presidente vicario – le Regioni avevano dato la disponibilita’ a rinviare alcuni progetti: nel caso dell’Abruzzo si era parlato del prolungamento dell’asse attrezzato di Pescara e dell’acquisto di nuovo materiale rotabile, destinando le relative risorse ai lavori sulle autostrade.

Nel Decreto Genova, pero’, di tutto questo non c’e’ traccia e si parla solo di anticipazioni di cassa quasi interamente a carico della nostra Regione”. Rivera ha specificato che nel Decreto non e’ comunque previsto il definanziamento dei progetti contenuti nel Masterplan, ma bensi’ il rallentamento dei flussi di cassa, che verrebbero ripristinati successivamente, prolungando la scadenza del programma al 2025, invece del 2023 come previsto ora.

“Il punto – ha rimarcato il direttore generale – e’ che dei 753 milioni di euro di fondi Fsc assegnati all’Abruzzo per il Masterplan, la Regione ha firmato convenzioni con i soggetti attuatori pari a 700 milioni di euro. All’interno di questa cifra, progetti per un ammontare di ben 536 milioni sono gia’ stati caricati sulle piattaforme ministeriali, e contemporaneamente gli assegnatari hanno caricato i finanziamenti nei loro bilanci, ricevendo in alcuni casi anche degli anticipi.

E’ chiaro, quindi, che se la norma del Decreto non dovesse essere modificata in Parlamento, si verificherebbe una situazione di caos indicibile, con un altissimo rischio di contenziosi”. Mercoledi’ al ministero per la Coesione e’ stata convocata una nuova riunione, in cui Lolli e Rivera chiederanno ufficialmente la modifica del provvedimento, che metterebbe a rischio progetti rilevanti per il territorio, a partire dalla manutenzione delle strade provinciali.