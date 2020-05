L’Ordine delle professioni sanitarie tecniche, riabilitative e della prevenzione denuncia: noi mai interpellati dalla Regione durante la pandemia

Avezzano. “L’Ordine interprovinciale dei TSRM-PSTRP – Professioni Sanitarie Tecniche, della Riabilitazione e della Prevenzione dell’Aquila, Chieti, Pescara e Teramo – Abruzzo, pur considerando il delicato momento che stiamo attraversando e nel rispetto del lavoro e dell’impegno di molti per combattere la pandemia Covid-19, non può sottacere alcune osservazioni/considerazioni”, esordisce la nota rilasciata in questi minuti dalla govenrance degli operatori sanitari

“Come è stato più volte sottolineato anche da altre fonti, ribadiamo l’insufficienza delle misure di sicurezza e di protezione per i Professionisti sanitari; la mancata fornitura nei tempi dovuti di DPI ha messo a rischio l’incolumità di molti sanitari e dei loro familiari. C) La quasi totale assenza nelle attività di igiene pubblica (incertezza nel chiudere alcune aree a rischio, non isolamento di persone sospette di contagio, mancata esecuzione di tamponi al personale sanitario, inadeguata vallutazione della carica vitale del virus negli ambienti chiusi e disinfestazione degli stessi …) sono un’altra evidente carenza della Sanità Abruzzese nell’arginare la pandemia”.

“Nello specifico – prosegue il comunicato – delle professioni sanitarie da noi rappresentate, facciamo presente che: 1. In diverse RSA gli Educatori Professionali hanno continuato a prestare servizio senza le dovute precauzioni e DPI; 2. Nei Centri semiresidenziali e residenziali per autistici sono continuati i trattamenti psicoeducativi in maniera poco chiara, senza la certezza che i professionisti interessati fossero stati messi in condizioni di adeguata sicurezza; 3. I Tecnici di radiologia Medica in servizio nei vari reparti ospedalieri non dispongono di adeguati DPI; 4. Non è chiaro come i Professionisti della Riabilitazione possano svolgere la loro attività in maniera sicura dato che spesso, per loro, il distanziamento interpersonale e l’utilizzo di DPI contrasta con il tipo di approccio necessario al buon esito del trattamento stesso, anche nei casi inderogabili. D) Non si tiene in sufficiente conto il trauma vicario a cui i professionisti sanitari sono sottoposti in questo momento e che se non gestito correttamente porta inevitabilmente al Burnout con gravi conseguenze su tutta la gestione dei pazienti”.

“Il “Trauma Vicario” – chiarisce l’Ordine – è ancora più aggravato da una condizione lavorativa “estrema” con turni massacranti, mancanza di riposo e di ferie e senza nemmeno la possibilità di una passeggiata o corsetta rigenerativa, date le restrizioni “salutari” che ci impediscono di uscire di casa anche solo per prendere una boccata d’aria. Si tratta di “singoli attori” in prima linea che per amore ed attenzione ai pazienti, hanno dimenticato (questa dimenticanza giova al Sistema Organizzativo Generale?) che il loro è pur sempre un lavoro con un orario di entrata, di uscita, con turni di riposo”.

Ricordiamo che l’Ordine conta attualmente 5000 iscritti in Abruzzo, tutti assicurati secondo le vigenti disposizioni di legge. L’ Ordine vigila attentamente sulla Formazione Continua degli iscritti al fine di tutelare e garantire ai cittadini abruzzesi la qualità alta delle prestazioni che vanno dalla prevenzione, alla diagnosi, alla cura, alla riabilitazione e all’assistenza. Come Ente Pubblico siamo vincolati da rigidi regolamenti che ci impongono la trasparenza di tutti gli atti che si basano sui principi etici dei rispettivi codici deontologici degli Albi afferenti. Ricordiamo inoltre che il Presidente nazionale dell’ordine è memro di diritto del COnsiglio Superiore di Sanità”.

“Detto ciò – argomentano dall’Ordine – ci chiediamo e vi chiediamo come mai nella Regione Abruzzo non siamo stati minimamente interpellati durante questa pandemia, nemmeno consultati per vedere quali possono essere le linee guida da stabilire per la continuità e/o la ripresa delle attività di tutti i Professionisti Sanitari che rappresentiamo”.

I) Le Commissioni di Albo che fanno parte dell’Ordine sono: Commissione di Albo Tecnico di Radiologia Medica; Commissione di Albo Logopedista; Commissione di Albo Assistente sanitario

Commissione di Albo Podologo; Commissione di Albo Ortottista – assistente di oftalmologia; Commissione di Albo Terapista della neuro e psicomotricità dell’età evolutiva; Commissioni di Albo Tecnico della riabilitazione psichiatrica; Commissione di Albo Terapista occupazionale; Commissione di Albo Educatore professionale; Commissione di Albo Tecnico audiometrista; Commissione di Albo Tecnico sanitario di laboratorio biomedico; Commissione di Albo Tecnico sanitario di neurofisiopatologia; Commissione di Albo Tecnico ortopedico; Commissione di Albo Tecnico Audioprotesista; Commissione di Albo Tecnico della Fisiopatologia Cardiocircolatoria e Perfusione Cardiovascolare; Commissione di Albo Igienista dentale; Commissione di Albo Dietisti; Commissione di Albo Tecnico della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro; Commissione di Albo Fisioterapista”

“Certi della vostra considerazione, attendiamo una più che imminente chiamata ad un

tavolo organizzativo”, concludono dall’Ordine Professioni Sanitarie Tecniche, della Riabilitazione e della Prevenzione Abruzzo.