L’orsa Sebastiana e i suoi cuccioli dispersi, il WWF: più rispetto per gli animali, inseguire l’orso è inutile e codardo

L’orsa Sebastiana, costantemente monitorata dagli operatori del Parco, aveva avuto da poco i suoi tre cuccioli, con i quali si trovava la notte tra il 24 e il 25 agosto, quando veniva inseguita da un’autovettura nel centro abitato di Pescasseroli, così come testimoniato anche dal video dell’accaduto diffuso in rete. Nell’intento di scappare lontano dall’autovettura, in preda alla paura per le sorti dei suoi piccoli, perdeva due dei cuccioli, uno fortunatamente ritrovato successivamente.

Speranza di ritrovare anche l’ultimo cucciolo, il WWF tiene a sensibilizzare le persone al fine di creare una giusta convivenza tra uomo e animale e ad esortare cittadini e turisti a non inseguirli o disturbarli in altri modi. “Capiamo che il contatto con gli animali è una delle maggiori attrazioni del territorio”, conclude il presidente del WWF Abruzzo Montano, “ma è necessario mantenere la giusta distanza per evitare pericoli a loro e anche a noi stessi. Inseguire con l’autovettura l’orso è inutile, pericoloso, dannoso, oltreché codardo”.