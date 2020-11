L’ospedale di Avezzano diventa “vergogna nazionale”

Editoriale – Probabilmente i Santi Filippo e Nicola staranno valutando di chiedere la revoca della loro titolarità dell’Ospedale di Avezzano. In men che non si dica la già tanto chiacchierata struttura ospedaliera diventa ufficialmente “vergogna nazionale”. E per via di queste inadeguatezze gestionali che ledono i diritti internazionali dell’uomo come visualizzato nei video de “Le Iene” su Italia 1, l’Abruzzo è loculizzato in un lockdown permanente. Per questi collassi sanitari, la zona rossa è destinata a rimanere a lungo come tale.

E che il plesso ospedaliero non brillasse di efficienza non ce lo doveva certo far scoprire il covid 19, criticità erano ben evidenziate soprattutto nel pronto soccorso. Ore ed ore di attesa estenuante in molti casi.

La sequenza è impressionante, le sorti del nosocomio stanno però rivelando un quadro allarmante e non solo sotto il profilo assistenziale ma anche sotto il profilo dei diritti di base dell’uomo.

E quindi qualcuno si azzarda, filma e queste immagini fanno non solo il giro d’Italia ma quello del mondo. Sì l’Italia è sorvegliata speciale, ed Avezzano capitale della Marsica è approdata alle cronache della vergogna per questo emblema di inefficienza.

Ovviamente non si può, nè si deve generalizzare, nell’Ospedale ci sono bravissimi professionisti e personale dotato di umanità e senso del dovere, questo è innegabile. Ci sono reparti che hanno costituito l’eccellenza in moltissime situazioni. Ora però è stato toccato il “tallone d’achille” ed il nervosismo regna sovrano. Ed è forse venuto il tempo di sostituire non chi ha il coraggio di denunciare ma chi cafonescamente tratta i pazienti come oggetti senza il minimo del rispetto. E non mancano certo soggetti di questo tipo all’interno della struttura, anche prima della pandemia.

Ma bisogna pur ammettere di fronte ad una evidenza così palese che qualcuno sbaglia, altri lo hanno fatto in precedenza, ma ora dobbiamo pensare al presente. Ma quel che sorprende è all’atteggiamento spallucce di chi detiene il comando verticistico della Asl 1, tanto che qualche dirigente fuma mentre si parla di sanità al collasso e morti durante una videoconferenza con i sindaci del territorio.

Probabilmente l’ospedale vergogna nazionale evidenzia tutto un divario sociale che il covid 19 ha generato un pò ovunque, ma in maniera piu’ marcata nella Marsica. La gente avverte di non averlo più questo ospedale, certo i covid hotel potranno decongestionare, ma sempre a carico della medesima collettività che è vittima di tutto ciò.

Non ci consola il fatto che l’emergenza c’è ovunque, ci sentiamo in imbarazzo nel vedere il nostro territorio messo alla berlina. Chi ha ruolo non urli, risponda. E si abbia la decenza di ammettere che in quel nosocomio si stanno toccando livelli impensabili e indegni.

E la vergogna nazionale è servita sul piatto dell’amarezza senza futuro.