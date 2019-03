L’Ovidio del gioiello ‘I Love Abruzzo’ conquista Sulmona. Montaldi: lavoro per inserire anche altri simboli

Sulmona. Il simbolo realizzato dal maestro Giuliano Montaldi per il suo gioiello “I Love Abruzzo” ha subito fatto breccia nella Valle Peligna. Sabato, durante la presentazione tenutasi nella sala del Gran caffè letterario, in molti hanno apprezzato il ciondolo in argento con il volto del poeta latino e il monile creato da Montaldi, che parla dei luoghi simbolo della nostra terra.

“Ovidio era un elemento che non poteva mancare nel mio gioiello”, ha raccontato Montaldi che sta già lavorando ad altri simboli dell’Abruzzo da inserire nel bracciale, “dopo una lunga ricerca sono arrivato a creare un ciondolo che è stato molto apprezzato dai suoi conterranei e dai tanti abruzzesi che si trovano all’estero. Ringrazio l’onorevole Stefania Pezzopane che si è appassionato a questa mio progetto e Rosa Giammarco che lo ha illustrato a tutti i presenti”. In tanti sono arrivati a Sulmona per ammirare da vicino “I Love Abruzzo” e complimentarsi con Montaldi per il suo lavoro. Hanno preso parte all’appuntamento, tra gli altri, i rappresentanti dell’associazione culturale ‘Voci e scrittura’, associazione culturale ‘Metamorphosis’ e l’associazione culturale ‘Voci di donne’.