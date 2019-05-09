Luce ko a Montesilvano l’11 maggio: i carabinieri intensificano i controlli per scongiurare reati
Montesilvano. Enel comunica che, a seguito di lavori di natura straordinaria sugli impianti di alta tensione nel sito della cabina primaria ubicata nel Comune di Montesilvano, tutte le forniture di energia elettrica di media e bassa tensione, civili e industriali, verranno interrotte dalle ore 00:00 alle ore 5:00 dell’11 maggio. Le strade interessate dall’interruzione saranno tutte le seguenti:
ABETONE, ABRUZZO, AGOSTINONE, ALBERTO D’ANDREA, ALDO MORO, ALDO ROSSI, ALFIERI, ALICATA, ALMIRANTE, AMERICA, ANFOSSI, ANTONELLI, AREMOGNA, ARIOSTO, ARMELLINI, ARMSTRONG, ASPROMONTE, ATERNO, AVEZZANO, BACHELET, BASILICATA, BATTISTI, BENEDETTO CROCE, BIXIO, BOCCA DI VALLE, BOCCACCIO, BOSCO DELFICO, BRADANO, BRIANZA, BRUNO MADONNA, CADORNA, CADUTI D’AMELIO, CAGLIARI, CALABRIA, CAMPANIA, CAMPO IMPERATORE, CAMPOBASSO, CANZO, CARDUCCI, CARLO MARESCA, CASINO DEL COLLE, CAVALLOTTI, CAVOUR, CECINA, CERRANO, CHIAPPINELLO, CHIARINI, CHIETI, COLLE DELLA SELVA, COLLE DELLA VECCHIA, COLLE FIORITO, COLLE PORTONE, COLLE VENTO, COLLI EUGANEI, CONA STELLA, CONGO, CONTRADA BAZIA, CONTRADA FONTE , CONTRADA FORESTA, CORNO GRANDE, CORSO UMBERTO, COSTA, D’AGNESE, DALLA CHIESA, DANDOLO, D’ANDREA , DANIMARCA, D’ANNUNZIO, DANTE, DANUBIO, D’AVALOS, D’AZEGLIO, DE GASPERI, DEGLI AUSONI, DEGLI EQUI, DEGLI ETRUSCHI, DEI BRUZII, DEI DAUNI, DEI LONGOBARDI, DEI MARSI, DEI PELIGNI, DEI SABINI, DEI VOLSCI, DEL BORGO, DEL CAMPO SPORTIVO, DELEDDA, DELFICO, DELLA FONTANA, DELLA PORTA, DELLE AZALEE, DELLE FABBRICHE, DELLE QUERCE, DI BLASIO, DI MEZZO, DI PIETRO MIGLIORINO, DI VITTORIO, DON AGOSTINONE, DON STURZO, EBRO, EGITTO, EMILIA, ENRICO TOTI, ETIOPIA, EUFRATE, EUROPA, FINLANDIA, FIRENZE, FIUME SAMARA, FLAIANO, FONTE ABBAZIA, FOSCOLO, FOSSO FORESTE, FRATELLI BANDIERA, FRATELLI CAIROLI, FRENTANI, FRIULI, FUCINO, GAGARIN, GANDHI, GARIBALDI, GARONNA, GENOVA, GIOLITTI, GOLDONI, GORIZIA, GOZZANO, GRAMSCI, GRAN PARADISO, GRAN SASSO, GRECIA , GROTTA DEL CAVALLONE, GUIDONIA, INGHILTERRA, IRPINIA, ISONZO, ITALICA, KENNEDY, KING, LA MARMORA, LABRIOLA, LAGO VITTORIA, LANCIANO, L’AQUILA, LARGO BELVEDERE, LAZIO, LEOPARDI, LIBIA, LIGURIA, LOIRA, LOMBARDIA, LUCANIA, LUCIANI, LUSSEMBURGO, MACCHIANO, MACCHIAVELLI, MAIELLA, MAMELI, MANARA, MANIN, MANZONI, MARCHE, MAREMMA, MARINELLI, MARSICA, MARTIRI DI BELFIORE, MARTIRI D’UNGHERIA, MARTIRI PENNESI, MARTIRI VIA FANI, MASSARENTI, MATTEOTTI, MAZZINI, MEDICI, MENOTTI, MICCA, MICHELANGELO, MICHETTI, MILANO, MINGHETTI, MOLISE, MOLOGA, MONCENISIO, MONTE AMARO, MONTE AMIATA, MONTE CIMINO, MONTE CIMONE, MONTE CINTO, MONTE CONERO, MONTE FALTERONE, MONTE FUMAIOLO, MONTE GRAPPA, MONTE ROSA, MONTI PELORITANI, MONVISO, MOROSINI, MORRONE, MUZII, NAPOLI, NAVIGLIO, NICOTERA, NIGER, NILO, OLANDA, OMBRONE, ORANGE, ORSINI, OVIDIO, PARINI, PASCOLI, PASSO LANCIANO, PASSO ROLLE, PASSO STELVIO, PELLICO, PESCARA, PIANACCI, PIAVE, PIAZZA ACERBO, PIAZZA BENI, PIAZZA DIAZ, PIAZZA GIARDINO, PIAZZA MARCONI, PIAZZA TRISI, PIAZZA UMBERTO PRIMO, PICENI, PIEMONTE, PISACANE, POGGIO DEL SOLE, POLESINE, PORTOGALLO, POTENZA, PRAMPOLINI, PRATI DI TIVO, PUGLIE, RAFFAELLO, RIGOPIANO, RIMINI, RIVIERA, ROMA, ROMAGNA, ROSSETTI, RUFFILLI, S. ANTONIO, S. GIOVANNI, SABINI, SAFFI, SALENTINA, SALINE, SALVO D’ACQUISTO, SAN DOMENICO, SAN FRANCESCO, SAN GIULIANO DI P., SAN GOTTARDO, SAN PAOLO, SAN PIETRO, SANNIO, SANNITI, SARAGAT, SARCA, SARDEGNA, SAURO, SAVA, SCIESA, SETTEMBRINI, SICILIA, SILA, SILONE, SOSPIRI, SPAGNA, SPAGNUOLO, SPAVENTA, STR VICINALE AGOSTINONE, STRADA COMUNALE DELLA FONTE, STRASBURGO, SULMONA, TASSO, TERAMO, TIBULLO, TIGRI, TITO SPERI, TIVOLI, TOGLIATTI, TOMMASEO, TORINO, TORRENTE PIOMBA, TOSCANA, TRENTINO, TRIESTE, TURATI, UGO BASSI, UMBRIA, VADO DI SOLE, VALLE D’AOSTA, VALTELLINA, VENETO, VENEZIA, VENEZIA GIULIA, VERGA, VERROTTI, VESTINA, VIALE ABRUZZI, VITELLO D’ORO, VITTORIO EMANUELE, VOLGA, VOLTURNO, ZAMBESI.
In previsione dell’assenza dell’energia elettrica, i carabinieri della Compagnia di Montesilvano rafforzeranno i servizi esterni attraverso pattuglie e militari del Nucleo operativo con autovetture di copertura, al fine di prevenire e reprimere reati predatori.