Lutto nel mondo del giornalismo abruzzese, è morto Lorenzo Labarile

Pescara. Lutto nel mondo del giornalismo abruzzese: è morto, nella notte, il giornalista Lorenzo Labarile, conduttore televisivo ed ex direttore di Rete8.

Labarile, originario della Puglia, è stato di Antenna 10 per poi approdare a Rete8 e dedicarsi alla sua passione: la politica.

“Il mondo del giornalismo abruzzese perde un grande professionista”, sottolinea Guerino Testa, capogruppo di Fratelli d’Italia in consiglio regionale, “esprimo il mio cordoglio per la scomparsa di Lorenzo Labarile e mi stringo al dolore della famiglia cui rivolgo un abbraccio carico di vicinanza. Ospite in numerose sue trasmissioni di approfondimento e confronto su tematiche legate all’economia e allo sviluppo della nostra regione, lo ricorderò sempre con stima ed affetto per la franchezza, l’eleganza ed un tocco di ironia che hanno sempre contraddistinto le convinzioni di cui era portatore. Punto di riferimento importante per l’opinione pubblica, Renzo, lascerà un vuoto nel panorama dell’informazione regionale”.