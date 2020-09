Lutto nel mondo della politica, muore ex consigliere regionale del M5S Riccardo Mercante

Teramo. L’ex consigliere regionale abruzzese del Movimento 5 Stelle Riccardo Mercante, 50 anni, è morto nel pomeriggio all’ospedale di Teramo per le gravissime lesioni riportate in seguito a un incidente stradale tra un’auto e una moto avvenuto a Sant’Omero. Secondo una prima ricostruzione, attorno alle 16.30, Mercante, in sella a una moto di grossa cilindrata, stava percorrendo la fondovalle Salinello – Sp 8 in direzione monti-mare, quando sarebbe finito contro un Suv che, dopo aver accostato, si stava reimmettendo in carreggiata.

Violentissimo l’impatto, sulla fiancata laterale dell’auto. Sul posto è intervenuto l’elicottero del 118 e Mercante è stato trasportato in condizioni gravissime all’ospedale di Teramo, dove poi è morto. Rilievi a cura dei Carabinieri della Stazione di Nereto e della Compagnia di Alba Adriatica, che si stanno occupando degli ulteriori accertamenti. Consulente finanziario, residente a Giulianova, Mercante era stato consigliere regionale in quota M5s dal 2014 al 2019.

“Sono ancora senza parole”, ha scritto la capogruppo dei pentastellati in Regione Abruzzo Sara Marcozzi, “abbiamo condiviso tanti momenti, mi mancherai. Mancherai a tutti. Un abbraccio alla tua cara famiglia. Ciao Ric.”.