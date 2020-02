M5S impegna la giunta su 13 punti per tutela biodiversità e api. Taglieri: soddisfatto che le mie soluzioni siano state condivise da tutti

L’Aquila. Sono tredici i punti contenuti nella Mozione presentata dal Consigliere regionale del M5S Francesco Taglieri, che oggi è stata approvata all’unanimità dalla terza commissione consiliare di Regione Abruzzo.

Il Documento impegna la Giunta a tutelare la biodiversità, attraverso la protezione degli insetti impollinatori e la riduzione del rischio legato all’impiego dei fitosanitari. Gli impegni ottenuti da Taglieri spaziano dalla collaborazione di settori sinergici, come apicoltura e agricoltura, fino ad iniziative per una corretta conoscenza delle modalità di produzione e l’inserimento di percorsi scolastici finalizzati al corretto utilizzo del cibo.

“Sono molto soddisfatto che la Mozione ha trovato il voto favorevole dell’intera commissione consiliare e il plauso del Presidente” afferma Taglieri “Questa è la prova che il tema portato sul tavolo è di interesse riconosciuto e le soluzioni da me proposte sono state ampiamente condivise. In Abruzzo” spiega Taglieri “sono presenti circa 1.645 apicoltori che conducono 1.950 apiari, per un totale di 38.805 alveari condotti, presenti soprattutto nella provincia di Chieti che da sola racchiude il 57% del patrimonio apistico regionale. Stiamo parlando quindi di un settore importante che produce tra le 800 e le 900 tonnellate annue di miele. A questi vanno aggiunti gli apicoltori abruzzesi dediti a una attività hobbistica con una produzione dedicata all’autoconsumo.

Una maggiore tutela in questo ambito vuol dire, quindi, maggiore attenzione per un comparto agricolo-economico che rappresenta, da un lato una fonte di sviluppo sostenibile nella nostra regione, dall’altro la tutela dell’ambiente e della biodiversità, indispensabile per garantire un ambiente vivibile e sistemi resilienti e produttivi. Purtroppo i dati ci raccontano una riduzione degli insetti impollinatori su scala globale, che hanno portato sia l’Unione Europea sia il Parlamento italiano a legiferare per garantire una più ampia attenzione sul tema.

L’Abruzzo, che ha già in essere delle norme per ridurre l’uso di pesticidi, oggi è al 13 posto nella classifica delle regioni italiane in merito all’uso di prodotti chimici. Mi auguro che con questo intervento riusciremo a posizionarci tra le prime postazioni nella classifica delle regioni virtuose e ridurre notevolmente la mortalità delle api e la drastica riduzione del numero di colonie che è causata da una combinazione di fattori, tra cui l’insorgenza di malattie; la progressiva diminuzione delle piante mellifere e pollinifere che servono alle api per il sostentamento e, non di minore importanza, l’effetto nocivo di prodotti fitosanitari, in particolare pesticidi a base di neonicotinoidi, e pratiche agricole non sostenibili. Una spirale di morte che va combattuta in ogni modo attraverso una produttiva collaborazione tra l’agricoltura e l’apicoltura che sono interdipendenti e che si sono sviluppate in modo sinergico per anni, condividendo lo stesso territorio e apportano l’una all’altra benefici reciproci.

Per questo la Mozione che ho presentato ha l’obiettivo di far collaborare queste due realtà al fine di migliorare la qualità della vita nel territorio abruzzese per tutti i cittadini.

Ho ottenuto dalla Giunta l’impegno per

1. potenziare la cooperazione tra agricoltori e apicoltori creando occasioni di confronto e scambio;