M5S: l’Abruzzo torna a respirare grazie a decreto emergenza e impegno Conte. Da opposizione solo fango

L’Aquila. “Finalmente il Decreto Emergenze è legge. Grazie all’azione del Governo Conte, dopo anni di noncuranza e mancati investimenti, l’Abruzzo torna a respirare. Un lavoro incessante, quello del ministro Toninelli e del MoVimento 5 Stelle, contrastato da un’opposizione cieca, che volendo mantenere quel poco consenso rimasto, ha provato in tutti i modi a gettare fango sul Decreto, con il solo risultato di far perdere tempo prezioso”, così in una nota i parlamentari abruzzesi del MoVimento 5 Stelle.

“I risultati che oggi l’Abruzzo porta a casa – si legge nella nota- sono importantissimi. Finalmente le autostrade dell’Abruzzo vengono messe in sicurezza grazie allo stanziamento di circa 200 milioni di euro subito spendibili per l’A24 e A25. Due milioni di euro invece sono impegnati per il viadotto Sente- Longo che collega l’Abruzzo e Molise. “Vengono inoltre prorogate le funzioni del commissario di governo fino al 2020 affinché si acceleri il processo di ricostruzione post sisma.

Un’accelerazione data anche da ulteriori misure previste nella legge: il riconoscimento all’anticipo del 50% per i professionisti impegnati nella ricostruzione e lo sblocco di piccole difformità edilizie -finestre o altre aperture spostate o chiuse decine di anni fa, senza permesso- che fino ad oggi frenavano la ricostruzione di alcuni edifici”.

“Infine, ricordiamo l’importantissimo risultato riguardante l’ospedale Penne, che grazie all’approvazione del decreto emergenze non sarà depotenziato, come invece era stato previsto dal decreto Lorenzin”, così conclude la nota dei parlamentari abruzzesi del MoVimento 5 Stelle.