Maduro vs Guidò: il Venezuela tra rivoluzione e legalità, Toni Capuozzo, Barbara Schiavulli e Otto Campos Quintero ne parlano a Tagliacozzo

Tagliacozzo. Il Venezuela, il paese con le maggiori riserve di petrolio al mondo, con miniere di diamanti e oro come pochi altri, ridotto in pochi anni ad una crisi umanitaria senza precedenti. Questo paese, da sempre destinazione degli immigrati, tantissimi dei quali anche italiani, dal 2014 ha visto scappare ben 3.7 milioni di persone, che hanno lasciato il paese per fuggire dalle persecuzioni politiche e dalla povertà.

Negli ultimi anni il Venezuela è stato più volte in cima alla classifica mondiale che misura la criminalità, con il tasso di omicidi più alto di tutta l’america latina, ma la situazione negli ultimi anni è degenerata a tal punto da aver passato il punto di non ritorno. Da qualche mese, però, una nuova figura ha fatto il suo ingresso nella già difficile situazione politica venezuelana, Juan Guaidò, esponente del partito Volontà Popolare e di ispirazione progressista, in cui il popolo ha riconosciuto la possibile alternativa a Maduro. Ma la figura del giovane Juan Guaidò ha finito di esasperare il conflitto tra chi è rimasto fedele a Maduro, soprattutto i militari, e chi invece vede in Guaidò l’unica alternativa al suo regime.

Quanto durerà questa crisi? Riuscirà la piazza a ribaltare la situazione o c’è il rischio che le rivolte degenerino in una guerra civile ancor più drammatica? Quali sono gli scenari aperti dalla crisi venezuelana su scala mondiale, che vede Donald Trump in appoggio a Guaidò e Vladimir Putin con Maduro? Ne parleremo giovedì 6 giugno alle ore 17 nelle scuderie di palazzo ducale a Tagliacozzo, insieme a Toni Capuozzo, Barbara Schiavulli e Otto Campos Quintero, durante il festival della comunicazione di ControSenso (il programma completo è disponibile qui)

Toni Capuozzo è giornalista di guerra e scrittore, volto noto di Mediaset, vicedirettore del TG5 fino al 2013 e che ha lavorato come inviato di guerra nella ex Jugoslavia, nei conflitti in Somalia, in Medio Oriente, Afghanistan e l’Unione Sovietica.

Barbara Schiavulli, giornalista di guerra e scrittrice, che per quasi 20 anni ha seguito i conflitti in Medio Oriente e Centr’Asia, in special modo quelli in Afghanistan, Iraq, Yemen e Israele e Palestina.

Otto Campos Quintero, è un ex diplomatico della Fao, ex politico venezuelano, ex presidente dell’ordine degli avvocati di Caracas, scrittore e giornalista, già sottosegretario generale del consiglio nazionale elettorale del Venezuela. Campos è il fondatore dell’Alleanza Solidaria Democratica, una onlus che aiuta i rifugiati venezuelani in fuga dal paese e negli ultimi anni, da esiliato, si è stabilito definitivamente ad Avezzano.