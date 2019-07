Maltempo in Abruzzo, Gasparri (FI): governo proclami stato di calamità, Pescara centro di una tragedia

Pescara. “Il governo deve proclamare con urgenza lo stato di calamità per tutte le zone dell’Adriatico colpite in maniera drammatica dall’ondata di maltempo. Pescara è stata al centro di una vera e propria tragedia, ma anche altre località hanno subito danni gravissimi”. Così il senatore di Forza Italia, Maurizio Gasparri, commenta da Roma la forte ondata di maltempo che ha colpito ieri il fronte adriatico, in particolare la costa abruzzese.

“Questa tragedia”, spiega Gasparri, “ha creato danni ingenti soprattutto per le imprese balneari e questo ennesimo episodio dovrebbe far riflettere quanti le ostacolano in maniera ottusa, impedendo di dare seguito alla cancellazione della Bolkestein e alla sicurezza in materia di concessioni”.

“Solidarizzando con tutti i cittadini colpiti segnalo in particolare”, conclude il senatore di Forza Italia, “il grave stato di disagio sulle coste adriatiche delle imprese balneari, che meritano attenzione e sostegno, non la distrazione del governo che non sta dando seguito alle decisioni assunte in Parlamento, soprattutto per sollecitazione di Forza Italia”.