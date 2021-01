Maltempo, oltre un metro di neve a Rocca di Mezzo. Il sindaco chiude le scuole

Rocca di Mezzo. Il sindaco di Rocca di Mezzo, Mauro Di Ciccio, ha chiuso per oggi e domani le scuole nel paese sull’Altipiano delle Rocche. La decisione è stata adottata in seguito alle copiose nevicate nel centro urbano, dove la coltre bianca ha superato il metro, e in particolare per la chiusura della Statale 696 che collega l’Altipiano con la Marsica e della SP 38 che da Rocca di Mezzo arriva alla frazione Terranera e poi all’Aquila.

Il blocco si è reso necessario oltre che per la neve, soprattutto per la caduta di alberi nel primo caso e di rami di pioppo nel secondo caso. La Sp 38 sarà riaperta domani, mentre non c’è ancora una data per la SS 696.

Il sindaco ha rinviato le lezioni a lunedì perché la scuola di Rocca di Mezzo accoglie anche studenti di Ovindoli , nonché insegnanti che provengono da Ovindoli e L’Aquila. “Non vedevamo una nevicata così copiosa da anni. Se ci fosse stata lo scorso anno, prima del Covid, ci starebbe stata una stagione sciistica da record”, commenta Di Ciccio, “comunque nel nostro Comune non abbiamo difficoltà perché le strade sono state prontamente liberate dalla neve”.