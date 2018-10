Maltempo, pezzi di soffitto crollati e allagamenti all’Università D’Annunzio. Domani scuole aperte a Chieti

Chieti. Non hanno risparmiato l’Università d’Annunzio le infiltrazioni d’acqua provocate dalla pioggia intensa di queste ore. Nell’edificio di Farmacia a Chieti si registrano pezzi di soffitto crollati a terra e allagamenti, come già avvenuto altre volte in passato, e come segnala la pagina Facebok Romboweb Abruzzo.

”Quanto ancora dovremmo attendere prima che l’Amministrazione intervenga? Ma soprattutto, dobbiamo aspettare che qualcuno rimanga ferito per porre rimedio alle carenze strutturali e di sicurezza nel nostro Ateneo?” si legge in un post.

La pioggia intensa ha provocato anche la caduta di un albero in via per Popoli, fra Chieti e Brecciarola: sono intervenuti Vigili del Fuoco e Polizia Municipale e l’albero è stato prontamente rimosso. Il fiume Alento, invece, come accaduto anche in passato, è straripato in località Fosso dell’Inferno ma non si segnalano criticità.

Quattro gli edifici scolastici del capoluogo teatini nei quali si sono verificate infiltrazioni di acqua, come ha verificato in altrettanti sopralluoghi l’assessore ai lavori pubblici Raffaele Di Felice: tutte le scuole di Chieti domani saranno regolarmente aperte. Terra e fango provenienti da un’area di sbancamento si sono inoltre riversate lungo via Masci mentre in viale Abruzzo, a Chieti Scalo, si è aperta una piccola buca che vien segnalata con un cartello. Sul posto è intervenuta la Polizia Municipale.

A Francavilla al Mare, come ha annunciato su Facebook il vice sindaco Francesca Buttari, ”tenendo conto del bollettino della protezione civile regionale, è stato attivato il C.O.C.” Per le emergenze si può chiamare il 329/1712325. Nel frattempo tutti i sottopassi chiusi cittadini che erano stati chiusi causa allagamento, sono stati riaperti.