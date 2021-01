Maltempo, pioggia e neve, è allerta meteo anche in Abruzzo

L’Aquila. Il maltempo non dà tregua all’Italia, in particolare al nord-ovest con pioggia e neve attese copiose fin dalla collina. Per domani, lunedì 4 gennaio, il dipartimento di Protezione civile ha diramato una allerta gialla per sette regioni, compreso l’Abruzzo. L’avviso, infatti, riguarda parte di Emilia-Romagna, Lazio, Abruzzo e Basilicata, l’intero territorio di Toscana, Umbria e il versante tirrenico della Calabria.

L’area depressionaria a matrice fredda che investe gran parte d’Europa domani porterà nuove perturbazioni anche in Italia, concentrate sui settori nord-occidentali, con precipitazioni e nevicate a quote collinari. Sulla base delle previsioni disponibili l’allerta meteo è stata emessa per criticità idrogeologiche e idrauliche. L’avviso prevede dalle prime ore di domani precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Toscana ed Emilia-Romagna. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento. Previste nevicate su entroterra ligure e Piemonte a quote mediamente superiori i 300-600 metri e nevicate su Lombardia e Toscana settentrionale oltre 700-800 metri.