Maltempo, sopralluogo di Quagliariello sul litorale teramano: ribadito impegno a chiedere stanziamento in legge finanziaria

Teramo. Il senatore Gaetano Quagliariello, insieme al sindaco di Silvi Andrea Scordella, al vicesindaco Fabrizio Valloscura e al consigliere provinciale di Teramo, Beta Costantini, ha visitato questa mattina il litorale dell’area colpita per constatare i danni prodotti al territorio e alle strutture dall’ondata di maltempo e dalle mareggiate di questi giorni.

Quagliariello ha ribadito l’impegno a lavorare in Parlamento in sede di manovra finanziaria, in collaborazione con la Regione Abruzzo e le istituzioni territoriali, affinché il governo si faccia carico delle risorse necessarie per fronteggiare l’emergenza e per la messa in sicurezza del territorio.