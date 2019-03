Mamma 43enne muore prematuramente a Civitella Roveto, domani l’ultimo saluto

Civitella Roveto. Muore nel giro di brevissimo tempo Simona Sabatini di 43 anni per una malattia scoperta ormai troppo tardi. La donna residente a Peschiera, una contrada di Civitella Roveto, ha scoperto di essere malata gravemente qualche settimana fa. Il decorso è stato rapido e ha lasciato sgomenti tutti coloro che le volevano bene. Vissuta a Roma per molti anni, era tornata a Pechiera, dove attualmente viveva con il compagno Antonio. Un ragazzo premuroso e molto affettuoso. Lascia il figlio Antonio, avuto da una relazione precedente, in giovane età. Tutti la ricordano come una persona molto solare, allegra positiva. Il suo motto era “Vivi e lascia vivere” perchè era molto rispettosa della libertà altrui. Lascia sgomento, sconcerto per una morte quasi improvvisa che ha creato tanta incredulità.

I funerali saranno celebrati domani alle 16 nella chiesa di San Giovanni. Da oggi pomeriggio fino a domani la salma è esposta nella propria abitazione per coloro che vogliono darle un ultimo salito. Monica Virgilio