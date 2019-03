Mamma sei sempre nei miei pensieri, spostati: annullata la data teramana, ecco i metodi di rimborso

Teramo. ACS Abruzzo e Molise Circuito Spettacolo comunica che, in accordo con la produzione, viene annullato lo spettacolo di Cinzia Leone “Mamma sei sempre nei miei pensieri, spostati!” inizialmente previsto per questo venerdì al Teatro Comunale di Teramo per sopraggiunti ed inderogabili impegni.

Lo spettacolo sarà riprogrammato nella prossima Stagione teatrale in data da definirsi. “Sia ACS sia la Stardust Spettacoli si scusano per eventuali disagi e ringraziano tutti coloro che avevano già acquistato il biglietto”, si legge nella nota, “il rimborso dei biglietti acquistati avverrà presso lo stesso punto vendita dove il biglietto è stato acquistato – Ciaotickets se acquistato online e Teatro Comunale di Teramo se acquistato in botteghino.