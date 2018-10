Mammiferi 10 e lode, WWF e il museo universitario insieme in occasione dell’appuntamento con “M’ammalia”

La mostra, che resterà aperta sino all’11 novembre nelle sale del Museo, è stata realizzata dal WWF grazie al contributo di 10 fumettisti italiani: Giacomo Bevilacqua, Bruno Bozzetto, Stefano Casini, Emanuele Di Dio, Carmine Di Giandomenico, Milo Manara, Corrado Mastantuono, Paolo Moisello, Davide Toffolo e Stefano Turconi. A questi si è aggiunto Marco Preziosi, un disegnatore naturalistico che ha fatto incontrare l’Orso con uno dei personaggi più conosciuti, Spiderman (chiunque potrà avere una cartella che raccoglie in formato A4 tutti i disegni esposti presso il banchetto che il WWF allestirà in Museo per l’occasione in cambio di una offerta minima di 5 euro). In ciascuna delle 10 tavole da fumetto ogni artista ha fornito la propria interpretazione del più grande mammifero europeo restituendone così un’immagine suggestiva, offrendo così una testimonianza evocativa di quello che l’orso rappresenta per il nostro patrimonio ambientale. Un modo scherzoso e colorato per ricordare come questo carismatico plantigrado – già affermatosi nell’immaginario collettivo come uno degli animali più simbolici della natura, anche italiana, tanto da diventare protagonista indiscusso di fiabe e cartoni animati – vada difeso dal sempre più incalzante pericolo d’estinzione che ha ridotto la specie ad appena una cinquantina di individui sull’Appennino e ancor meno sulle Alpi. Una situazione grave, in particolare per l’orso marsicano, che vive soltanto in Abruzzo ed è una sottospecie unica nel mondo. Proprio per questo parlarne, e insieme parlare del lupo, altro animale col quale l’uomo ha da sempre un rapporto controverso, è estremamente importante. Perché la conservazione, e con essa la pacifica convivenza, parte sempre e comunque da una corretta conoscenza.