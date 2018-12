Manovra, Cattaneo (Fi): estendere benefici fiscali previsti nella zona 1 anche alle zone sismiche 2 e 3

L’Aquila. “Ho presentato insieme alla collega della Lega Cavandoli un Ordine del Giorno per estendere i benefici fiscali previsti per l’emergenza sismica nella zona 1 anche alle zone sismiche 2 e 3. Per Forza Italia la casa è da sempre un bene imprescindibile e iniziative come queste creano economia locale e utilizzano la leva fiscale e non solo i soldi pubblici per dare la possibilità ad ogni singolo cittadino di rendere la propria abitazione sicura”. Lo ha detto Alessandro Cattaneo, deputato di Forza Italia, intervenendo in Aula a Montecitorio.

“Un OdG”, ha continuato, “che rappresenta un segnale significativo nell’auspicio che queste tematiche possano trovare maggiore rilevanza nell’agenda del Governo. Le sfide sono tante e non più rinviabili: rigenerazione urbana, efficientamento energetico e utilizzo maggiore dello strumento dei fondi immobiliari”.