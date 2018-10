Manutenzione straordinaria al cimitero di Pianella in vista del ponte del 1 novembre

Pianella. In vista delle tradizionali festività del primo novembre, l’amministrazione comunale ed il concessionario della gestione dei servizi cimiteriali, hanno per tempo predisposto il piano delle manutenzioni straordinarie ed inserito alcune novità.

Per quanto riguarda i cimiteri delle frazioni, compatibilmente con i lavori di ampliamento in corso a Cerratina, si è conclusa l’intonacatura di tutta la recinzione esterna e sono stati eseguiti gli interventi di manutenzione straordinaria necessari sulla parte più antica, mentre al cimitero di Castellana si è intervenuti sui servizi igienici oltre che sulla manutenzione ordinaria.

Nel cimitero del capoluogo che, tradizionalmente, comporta un afflusso di visitatori notevole anche da fuori regione per tutto il periodo delle festività dedicate ai defunti, si è esteso il periodo di vigenza del senso unico, in modo da rendere più scorrevole l’intenso traffico ed è stato attivato il sistema autonomo di videosorveglianza per tutti gli accessi; nella giornata di mercoledì 31 è altresì programmato il rifacimento del tappetino di asfalto ammaloratosi a seguito di scavi recenti.

Inoltre, per le giornate dell’1 e 2 novembre la società concessionaria, con l’ausilio del nucleo di protezione civile, fornirà ai richiedenti un ausilio per le necessità derivanti dalla mobilità ridotta, in modo da garantire a tutti il diritto di visita ai propri cari in piena tranquillità e sicurezza.