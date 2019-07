Maria Luisa Ianni entra nell’esecutivo comunale, Biondi firma decreto: persona valida e competente

L’Aquila. Maria Luisa Ianni entra a far parte della giunta comunale dell’Aquila. Il sindaco, Pierluigi Biondi, ha firmato il decreto di nomina in virtù del quale l’esponente di Forza Italia subentra alla dimissionaria Monica Petrella, che ha rimesso l’incarico nelle mani del primo cittadino per motivi professionali, nella giornata di ieri. “La squadra di governo si rinnova con l’ingresso di una persona valida e di grande competenza”, ha spiegato il primo cittadino dell’Aquila, “che trasferirà nell’importante ruolo di assessore lo stesso impegno profuso in Consiglio comunale. Nell’augurare a Maria Luisa i migliori auguri di buon lavoro colgo l’occasione per formulare un grandissimo in bocca al lupo a Monica Petrella, che ha messo a disposizione di questa terra esperienza e preparazione consentendo la realizzazione di diversi progetti, con iniziative a sostegno di famiglie e giovani, sino alla istituzione del fascicolo elettronico del cittadino. Una novità, quest’ultima, che rivoluzionerà e migliorerà i rapporti tra cittadini e pubblica amministrazione”.

“Ho accettato con grande entusiasmo l’invito del sindaco Biondi”, precisa l’assessore Maria Luisa Ianni, “consapevole della grande responsabilità che avrò nei confronti della comunità aquilana. A lui va il mio ringraziamento per questa opportunità che impiegherò per contribuire al raggiungimento degli obiettivi di maggioranza, al servizio della nostra bellissima città. Proseguirò nel percorso avviato da Monica Petrella, che ha lasciato un importante segno in assessorato e ha ben lavorato in questi due anni, integrandolo con idee e progetti che ho già in mente”.

Le deleghe dell’assessore Maria Luisa Ianni sono: Politiche giovanili, Pari opportunità, Prevenzione del disagio psicosociale, Politiche del lavoro, Riorganizzazione dei tempi e degli orari della città, Informatizzazione e innovazione tecnologica, Fascicolo del cittadino; Comunicazione, Urp e semplificazione amministrativa.