Mario Quaglieri entra in consiglio regionale: dedico questa vittoria alla mia famiglia

L’Aquila. Entra a far parte del consiglio regionale Mario Quaglieri, 48 anni, già sindaco di Trasacco (Aq) per due mandati successivi dal 2012. Quaglieri è primario chirurgo alla Clinica “Immacolata” di Celano. Candidato con Fratelli d’Italia nella provincia di L’Aquila nelle elezioni regionali del 10 febbraio 2019, ha riportato 4250 preferenze. “Negli anni trascorsi come amministratore – afferma Quaglieri – ho avuto modo di incontrare tanti abruzzesi per comprendere meglio le criticità di una comunità. Il territorio è un sistema di valori sociali, culturali, economici, naturali ed architettonici, è parte integrante della vita delle persone e delle imprese e le problematiche legate ad esso rappresentano una priorità assoluta d’intervento. Infatti, ciò che mi sta a cuore è mettere in connessione l’identità e gli interessi del territorio e delle persone – aggiunge il neo consigliere – per dare vita a progetti che contribuiscano alla valorizzazione di entrambi, creando le condizioni per uno sviluppo effettivo ed egualitario della nostra bellissima regione.

L’Abruzzo è rimasto fermo per l’inadeguatezza di una politica lenta e oggi più che mai ha bisogno di ripartire verso una crescita che lo valorizzi, con il nostro nuovo Presidente e una coalizione attenta alle vere esigenze degli abruzzesi. Rivolgo pertanto un ringraziamento speciale ai tanti elettori che hanno creduto in me e continuano a farlo- conclude Quaglieri – alla famiglia che mi ha sostenuto e ai tanti amici che da sempre mi danno coraggio ed entusiasmo per il mio percorso a servizio della gente.”