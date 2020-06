Marsica al centro del riordino della rete sanitaria post covid, il nuovo ospedale di Avezzano si farà

Avezzano. La Marsica nel riordino della rete ospedaliera post covid. A darne conferma l’assessore alla Salute, Nicoletta Verì, anticipando ciò che illustrerà nella seduta della commissione Sanità di oggi pomeriggio in appuntamento all’Emiciclo. L’assessore, come raccontato da Marsicalive, è arrivata in città questa mattina per sostenere il candidato sindaco della Lega, Tiziano Genovesi, e ha illustrato i progetti per la sanità anche in merito all’emergenza coronavirus.

Sanità per l’ospedale di Avezzano e per la Marsica: questi i punti toccati dall’assessore in occasione della conferenza stampa al municipio di Avezzano. “Noi ci identifichiamo con quelli che fanno i fatti”, ha commentato l’assessore Verì, “con quelli che non amano le parole. Non comunichiamo con quelle, ma con i fatti. A breve presenterò in commissione una rete di riordino ospedaliero post covid della Regione Abruzzo.

“È una rete post covid che va ad ampliare i posti letti di terapia intensiva e sub intensiva nei 4 presidi ospedalieri Hub”, ha precisato la Verì, “c’è n’è però un quinto, quello dell’ospedale di Avezzano. Sarà deliberato in giunta: immediatamente fondi per il pronto soccorso, finalizzeremo da qui a 15 giorni 300mila euro per riorganizzarlo e 140mila euro per prendere nuove unità di lavoro, medici, infermieri e professioni sanitarie.

“Tutto questo in attesa di firmare tra qualche mese il nuovo progetto per il nuovo ospedale che questa Giunta porterà a termine ad Avezzano”, ha rimarcato l’assessore, “presenteremo una rete ospedaliera della nostra regione: così come in questa delibera troverete posti di letto di terapia intensiva ridivisi e suddivisi in maniera equa su tutte e quattro le Asl, perché i posti letto non sono stati dati di più dove c’è stata di più la pandemia ma sono stati ridivisi in base alla popolazione. Questo un grande traguardo che la politica attenta al territorio sta portando avanti. Una suddivisione che coinvolge tutte e quattro le Asl”.

“Sui Ppi di Pescina e Tagliacozzo”, ha concluso Nicoletta Verì, “avevo fatto un comunicato con Angelosante in cui rimarcavo la mia attenzione alla sanità marsicana, ci siamo confrontati con il manager Testa ed è una conferma: i presidi riapriranno nel giusto modo e nel giusto tempo. Noi dobbiamo dare ai cittadini una sanità appropriata”.