Marsilio: “Convocare tutti i parlamentari abruzzesi per il decreto sisma? Non funziona, ne vengono due o tre”

L’Aquila. Il presidente della regione Abruzzo Marco Marsilio, impegnato oggi nella manifestazione di centrodestra contro il governo, ha spiegato, in merito ai problemi relativi ai vari decreti sisma, che l’idea di convocare tutti i parlamentari abruzzesi per fare fronte comune fin qui non si è rivelata soddisfacente.

“L’ho già fatto, ne sono venuti solo 2 o 3… ecco il loro atteggiamento. Io non ho mai fatto il tifo per qualche sottosegretario in più, ma registro solo la bassa considerazione dell’Abruzzo per questo governo di centrosinistra e grillino” ha spiegato Marsilio.